بعد خماسية الكلاسيكو... رونالدو يخرج عن صمته ويهاجم رئيس ريال مدريد

وفي مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول، قال رونالدو إنه لم يكن يشعر في الأعوام الأخيرة، بالتقدير نفسه في صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، خصوصا من قبل رئيسه فلورنتينو بيريز.



© REUTERS / SERGIO PEREZ ماذا قالت الصحف الإسبانية عن "فضيحة" الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

وتابع رونالدو، "كنت أشعر في داخل النادي، لاسيما من جانب الرئيس بأنني لا أحظى بالتقدير نفسه كما في البداية".

وأضاف أفضل لاعب في العالم خمس مرات، "في الأعوام الأربعة أو الخمسة الأولى، كنت أشعر بأنني كريستيانو رونالدو. بعد ذلك، بات التقدير أقل".

وكشف رونالدو، أن رحيل زيدان "كان من التفاصيل الصغيرة التي كان يواجهها عندما يفكر بوضع النادي، مؤكدا: "ليس ذلك ما أدى إلى رحيلي، لكنه لم يثنني عن القيام بذلك".

ودافع رونالدو عن سبب رحيله إلى يوفنتوس، "لو كنت أريد أن أجعل من انتقالي مسألة متعلقة بالمال لكن انتقلت إلى الصين حيث كنت سأحصل على خمسة أضعاف ما أناله هنا (في تورينو) أو في ريال. أنا لم آت إلى يوفنتوس من أجل المال".

ويرى الدون البرتغالي، أنه "يستحق هذه السنة" نيل الكرة، مضيفا "نعم، أحلم بالفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة وتخطي — في هذه الحالة — ليونيل ميسي"، النجم الأرجنتيني لنادي برشلونة الإسباني، والذي نالها خمس مرات أيضا.

وتأتي المقابلة مع فرانس فوتبول قبل أسابيع من إعلان المجلة اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح سنويا لأفضل لاعب، وذلك في حفل مقرر في الثالث من ديسمبر المقبل.

ويأتي ذلك بعد خسارة ريال مدريد من برشلونة في الكلاسيكو بخمسة أهداف لهدف ضمن الجولة الحادية عشرة من الليغا.