رفض الاستسلام... إصابة مرعبة لملاكم (صورة+فيديو)

تعرض الملاكم السويدي أنطوني يغيت، لإصابة خطيرة خلال نزال جمعه يوم السبت الماضي، ببطل بيلاروسيا إيفان بارانتشوك.

فقد تورمت عين الملاكم اليسرى، ومع استمرار المواجهة تضخم حجم الورم حتى أصبح بحجم كرة تنس.

ومع الوصول للجولة الخامسة، أغلقت عين الملاكم السويدي بالكامل، بينما رفض فريقه الانسحاب من مواجهة.

Don't know what to think about this picture being the reason I'm famous on the internets but thank you all for commenting Quasimodo pictures. Nothing is damaged around or in the eye. It's just grotesquely swollen. Also, doctor stopping the fight did his job and he did it well.👌🏼 pic.twitter.com/SGMypXgLyD — Anthony Yigit (@DigYigit) October 29, 2018

ومع نهاية الجولة السابعة، قرر طبيب النزال إنهاء المباراة للحفاظ على سلامة الملاكم السويدي، معلنا بهذا القرار فوز المنافس.

وبات بارانتشوك بطلا جديدا لوزن الوسط الخفيف في الاتحاد الدولي للملاكمة، متأهلا لنصف نهائي بطولة العالم للملاكمة.