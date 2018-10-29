إقالة لوبيتيجي من منصب المدير الفني لريال مدريد

أفاد موقع نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، بأنه تمت إقالة المدير الفني للفريق، جولين لوبيتيجي، من منصبه.

موسكو — سبوتنيك. كان لوبيتيجي قد تسلم قيادة الفريق المدريدي قبل بداية بطولة كأس العالم في روسيا. وتلقى ريال مدريد هزيمة ثقيلة يوم الأحد الماضي أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 5:1، وهي الهزيمة الثالثة على التوالي والرابعة خلال خمس مواجهات في الدوري الإسباني.

© REUTERS / JENNIFER LORENZINI بعد خماسية الكلاسيكو... رونالدو يخرج عن صمته ويهاجم رئيس ريال مدريد

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن مفاوضات ريال مدريد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تعطلت، مشيرة إلى أن مدرب فريق الشباب سانتياجو سولاري سيكون مدربا مؤقتا للفريق الملكي خلال الفترة التالية لإقالة لوبيتيجي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس السبت، أن إدارة ريال مدريد تستعد لإقالة المدرب جولين لوبيتيجي من منصب المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة، عقب الخسارة من برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف في الليغا.

وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، توصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي لخلافة لوبيتيجي في تدريب النادي الملكي، وأن مدرب تشيلسي السابق سيصل يوم الاثنين لتولي منصبه الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال عدم وصول كونتي يوم الاثنين سيتولى سانتياجو سولاري مدرب فريق الشباب مسؤولية تدريب الفريق الأول مؤقتا أمام ملييلا في كأس إسبانيا يوم الأربعاء.

وكان لوبتيجي تولى مسؤولية ريال مدريد خلفا لزين الدين زيدان بعدما قرر المدرب الفرنسي التنحي عقب قيادة النادي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في مايو/أيار الماضي.