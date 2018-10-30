طفلة تتنكر في هيئة محمد صلاح (صور)

قامت طفلة من ليميريك في أرليندا بالتنكر بشخصية اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في عيد الهالوين.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، استخدمت "ماديسون ماكجوان" البالغة من العمر 9 سنوات سمرة اصطناعية لتبدو بشرتها داكنة ووضعت شعرا مستعارا على شعرها الأشقر، ورسمت لحيتها وارتدت زي ليفربول لتشبه محمد صلاح.

بالباروكة واللحية.. طفلة إنجليزية تقلد محمد صلاح pic.twitter.com/MLt09MzVCR — عالم الكرة الأوروبية (@EFWorld7) ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨

وارتدت ماديسون الزي المثير للجدل لحفل عيد الهالوين رغم أن البعض يرى أن استخدام "التان الاصطناعي" للتشبه بعرق معين يحمل دلالات عنصرية، لكن والدة ماديسون "ماريون"، قالت إن ابنتها تعشق النجم المصري، حيث اعتقدت في البداية أن الناس سيشعرون بالإهانة ويجب أن تتوخى حذرها لأن البعض لن يعتبر فكرة ابنتها مزحة، لكن مع إصرار ابنتها وقعت في حب الفكرة وقررت مساعدتها.

وأضافت الأم أن ليفربول هو فريق ماديسون المفضل، وبدأ إعجابها باللاعب المصري "مو صلاح" في اللحظة التي وقع فيها للفريق، وأصبحت ماديسون متيمة به وبدأت تقرأ عن حياته وطريقة لعبه، بالإضافة إلى ذلك، شاهدت جميع مباريات كأس العالم وتبحث دائما عن ملصقات محمد صلاح لشرائها.

#الشروق| ماديسون طفلة 9 سنوات تحتفل بالهالويين بلوك محمد صلاح…

تقول والدتها: «إذا سألتها عن لاعبها المفضل في العالم ، تقول أن مو صلاح هو رقم واحد و ميسي هو رقم اثنين».#محمد_صلاح @MoSalah pic.twitter.com/qhcuBgLpop — Shorouk News (@Shorouk_News) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨

ويأتي اللاعب محمد صلاح في المرتبة الأولى للاعبي ماديسون المفضلين، بينما ميسي في المرتبة الثانية.

واستعانت والدة الطفلة بفنانة مكياج تدعى تامي، واستغرق تحويل الطفلة إلى محمد صلاح نحو 25 دقيقة ثم خرجت للعب كرة القدم على الفور.

وأكدت الأم أن طفلتها صغيرة لا تفهم معنى العنصرية، بل إن الكثيرين أعجبتهم الفكرة وأرسلوا لها للسؤال عن كيفية فعل ذلك.