بايرن يفوز بصعوبة على فريق من الهواة في كأس ألمانيا

عانى بايرن ميونيخ قبل أن يجتاز فريق رودينجهاوسن للهواة 2-1 ويبلغ الدور الثالث في كأس ألمانيا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وافتقد بايرن عددا كبيرا من اللاعبين بسبب المرض أو الإصابة ولم يظهر بشكل جيد أمام الفريق القادم من الدرجة الرابعة في ليلة باردة ومطيرة وواجه لحظات صعبة قبل أن ينتزع بطاقة الصعود، بحسب رويترز.

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وتقدم بايرن مبكرا عن طريق ساندرو فاجنر بعد مرور ثماني دقائق وأضاف توماس مولر الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد خمس دقائق.

وحصل بايرن، صاحب المركز الثاني في الدوري، على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 22 لكن ريناتو سانشيز سدد الكرة في العارضة.

وقلص الفريق صاحب الأرض الفارق بعد أربع دقائق من الشوط الثاني بعدما تفوق لينوس ماير على رافينيا وقابل كرة عرضية ليشعل احتفالات صاخبة بين المشجعين.

وحصل فرانك ريبري على فرصة نادرة في الشوط الثاني لكن الحارس نيكلاس هايمان أنقذها بينما ضغط رودينجهاوسن بحثا عن التعادل دون أن ينجح في ذلك.

وحقق بايرن بذلك فوزه الرابع على التوالي في كل المسابقات بعدما أخفق قبلها في تحقيق أي انتصار في أربع مباريات متتالية لكنه ربما يفتقد تياجو ألكانتارا لبعض المباريات بعدما عانى اللاعب الإسباني من إصابة في الساق.

وتأهل هيرتا برلين وفولفسبورج أيضا بعد التفوق على دارمشتاد وهانوفر على الترتيب بنفس النتيجة 2-صفر.