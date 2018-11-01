ليفربول ينشر مقطعا نادرا... ماذا فعل محمد صلاح عند دخوله "آنفيلد" للمرة الأولى

نشر نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، مقطع فيديو نادر، للحظة دخول لاعب الكرة المصري محمد صلاح، ملعب "آنفيلد" للمرة الأولى في حياته.

واقتبس النادي مع الفيديو الذي شاركة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، كلمات لمحمد صلاح: "أتذكر استقبال المشجعين لي بالتصفيق، والذي كان استقبالا مفعما بالود، ما جعلني أشعر سريعا بأنه مرحب بي، لقد كان من الجميل أن يصدر هذا من الداعمين لي. والآن أصبح ذلك الملعب منزلي".

ويظهر محمد صلاح في الفيديو وهو يلمس شعار نادي ليفربول بكلتا يديه أمام المصورين الصحفيين.

"I remember the reception from the fans clapping their hands – a very warm reception which made me feel welcome quickly. It was very nice of the supporters to do that. Now, this is my home." ❤️



Our @MoSalah exclusive: My Liverpool FC firsts👇 — Liverpool FC (@LFC) November 1, 2018

​وقدم محمد صلاح (25 عاما)، الموسم الماضي موسما استثنائيا مع ليفربول، وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" وأفضل لاعب في البطولة، وسجل نحو 44 هدفا مع الريدز في جميع المسابقات، ما دفع النادي الإنجليزي لتمديد عقده ومنحه راتبا قياسيا، بعدما تزايدت تقارير عديدة حول احتمال انتقاله وربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وأندية عديدة كبرى، كما ترشح إلى جائزة أفضل لاعب في العالم بجانب كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتيش، وحصوله على لقب أفضل هدف في العالم لعام 2017.