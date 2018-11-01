ماذا حدث للاعب كرة قدم عالمي تنكر في زي عربي ويحمل قنابل

شارك المدافع البرازيلي، نجم بايرن ميونيخ الألماني، رافينيا (33 عاما) صورة له مع بعض زملائه من أعضاء الفريق، أثناء احتفالهم بـ "الهالوين"، مساء أمس، في أحد النوادي الليلية في ميونيخ، وارتدوا ملابس تنكرية.
واختار رافينيا أن يتنكر في زي عربي خليجي، يرتدي نظارة سوداء، ويحمل في يده علبتين كتب عليهما "احترس"، ويخرج منهما فتيل على أن بهما قنبلتان.
وأثارت إطلالة رافينيا في "الهالوين" غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا من المغردين العرب.
The Bayern squad in their Halloween costumes! Rafinha’s choice of attire is….questionable. 🎃 🤔 pic.twitter.com/zm75ODpGN3
— Bavarian Tweets (@BavarianTweets) November 1, 2018
— Mohammed Thabit (@MThibat) November 1, 2018
حركة رافينيا جدا سيئة.. نادي بايرن ميونيخ عليه اتخاذ عقوبه على الاعب حتى ولو الامر خارج الملعب.. البايرن في الوطن العربي يملك الكثير من المشجعين والمتابعين وهذي الاساءه المفروض الاداره ما ترضى فيها!— مشعل (@Dolgador) November 1, 2018
يجب ان تقدموا اعتذار للجماهير العربية على تصرف رافينيا— جواد السرحان (@RMD7_JAWAD) November 1, 2018
رافينيا متنكر أنه ارهابي😭😭😭😭 pic.twitter.com/gjc6WDZ4KP— عبدالله (@inevy12) November 1, 2018
وأمام ذلك الهجوم، اعتذر رافينيا، عن تنكره المثير للجدل احتفالا بمناسبة "الهالوين"، وغرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الهالوين احتفالية مخيفة مع أزياء مبالغ فيها، ولم يكن في نيتي إغضاب أو إيذاء مشاعر أي شخص، من خلال تنكري".
Halloween is a scary celebration with exaggerated costumes, it was not my intention to anger anyone through my disguise or hurt someones feelings. pic.twitter.com/ZZumqzpLBD— Rafinha Official (@R13_official) November 1, 2018
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