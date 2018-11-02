حالة واحدة تقرب الأهلي من اللقب الأفريقي التاسع

قال كابتن حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن مباراة الأهلي المصري مع الترجي التونسي، اليوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، ستكون مهمة صعبة إذا لم يفز الأهلي في القاهرة اليوم.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن المباراة صعبة على الفريقين، وأن الأفضلية في اللقاء السابق بينهما في المجموعة كانت للأهلي إلا أن الأمر تغير في المواجهة النهائية بالنسبة للفريقين، وأنه من الصعب تكرار السيناريو السابق، خاصة أن كل فريق له دوافعه لفوز بمباراة اليوم كونها ستساهم بقدر كبير في حسم المباراة النهائية.

وتابع أن تشكيلة فريق الأهلي اليوم هي الأفضل، وأنه قد لا يشهد تغييرات في الهجوم أو الدفاع ويمكن أن يجري تغييرات على الأطراف مع الاعتماد على بعض اللعيبة الأساسيين.

وشدد على أن الأهلي يسعى لحصد اللقب خاصة أن آخر بطولة توج بها كانت في عام 2013، وهو ما يخلق نوع من الحماس لدى الفريق، كما أن المدرب الجديد للنادي الأهلي باتريس كارتيرون تمكن من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في البطولة الإفريقية.

واستطرد بأن لا يمكن الاعتماد على التاريخ الذي يؤكد أن الأفضلية للأهلي، خاصة أن كل مباراة لها ظروفها وأن الترجي لديه عدد من النجوم الأقوياء في الفريق وهو ما يصعب من قراءة المشهد ومن الأقرب للفوز قبل نتيجة اليوم.

ويستضيف استاد برج العرب المباراة المصيرية التي تجمع الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها التاسعة مساء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.