كلوب يكشف موقف صلاح من المشاركة أمام أرسنال

تحدث المدرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشخيص إصابة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، قبل خوض مواجهة أرسنال بالبريميرليغ.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، قال كلوب في تصريحاته اليوم الجمعة، "إصابة صلاح ليست خطيرة فهي عبارة عن التهاب في وتر اليد، والواقي الذي يرتديه في يده هو نوع من الحماية فقط".

وأضاف: "الصور التي رأيتموها ليس لها أي تأثير فيما يخص مشاركته ضد أرسنال".

تحدث يورغن كلوب بإيجابية وبتفاؤل كبير قبل مباراة #أرسنال_ليفربول مساء السبت ضمن منافسات الـ@premierleague. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ٢ نوفمبر ٢٠١٨

ويحل ليفربول ضيفا على فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، غدا السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب "الإمارات"، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" لموسم 2018-2019.

ويدخل الريدز اللقاء محتلا المركز الثاني في البريميرليغ برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر سيتي، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية وتعادلين.