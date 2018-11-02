كيف استعدت السعودية لعرض "الجوهرة الملكية" (فيديو)

وتستعد المملكة لانطلاق الحدث العالمي الكبير "كروان جول" في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

🎥🤼‍♂ التجهيزات اكتملت لانطلاق الحدث العالمي الكبير #كراون_جول_السعودية بعد قليل في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض



#WWECrownJewel pic.twitter.com/0ZegTU1Hc6 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) November 2, 2018

ويقام مهرجان "الجوهرة الملكية" أو "Crown Jewel" اليوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، كجزء من الشراكة طويلة الأمد بين "WWE" والمملكة، من بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل/ نيسان.