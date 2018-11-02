انطلاق فعاليات "الجوهرة الملكية" في السعودية (صور)

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، انطلاق عروض "الجوهرة الملكية" (كروان جول).

وبحسب الحساب الرسمي ليهئة الرياضة السعودية على موقع "تويتر"، بدأ الحدث العالمي الكبير "كروان جول" في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، منذ قليل.

🤼‍♂ الآن بداية عرض WWE #كراون_جول_السعودية في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض



#WWECrownJewel pic.twitter.com/lVEedRZoR9 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢ نوفمبر ٢٠١٨

وعرضت هيئة الرياضة السعودية جانبا من أجواء مهرجان "الجوهرة الملكية" أو "Crown Jewel".

ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، كجزء من الشراكة طويلة الأمد بين "WWE" والمملكة، من بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل/ نيسان.