انطلاق فعاليات "الجوهرة الملكية" في السعودية (صور)

وبحسب الحساب الرسمي ليهئة الرياضة السعودية على موقع "تويتر"، بدأ الحدث العالمي الكبير "كروان جول" في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، منذ قليل.
🤼♂ الآن بداية عرض WWE #كراون_جول_السعودية في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢ نوفمبر ٢٠١٨
#WWECrownJewel pic.twitter.com/lVEedRZoR9
وعرضت هيئة الرياضة السعودية جانبا من أجواء مهرجان "الجوهرة الملكية" أو "Crown Jewel".
🤼♂ جانب من أجواء عرض WWE #كراون_جول_السعودية— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢ نوفمبر ٢٠١٨
#WWECrownJewel pic.twitter.com/YYYNJKXpHu
ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، كجزء من الشراكة طويلة الأمد بين "WWE" والمملكة، من بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل/ نيسان.
🤼♂ أجواء رائعة تشهدها حلبة ملعب جامعة الملك سعود في افتتاحية منافسات #كراون_جول_السعودية#WWECrownJewel pic.twitter.com/QCfHsoUVsz— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢ نوفمبر ٢٠١٨
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