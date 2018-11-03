هزيمة أندرتيكر ولقاء تركي آل الشيخ بهوغان... أبرز لقطات "كراون جول" في السعودية (صور +فيديو)

في أجواء احتفالية صاخبة، شارك نجوم مصارعة عالميين في مهرجان "كراون جول"، الذي أقيم أمس الجمعة، في ملعب جامعة الملك سعود، في العاصمة السعودية الرياض.

وأشعل مصارعون أمثال، تريبل إتش، وأندرتيكر، وبروك ليزنر، وإيه جي ستايلز، وشاين ماكمان، وسيث رولينز، حماس الآلاف من عشاق المصارعة الحرة، الذين حضروا لمشاهدة نجومهم المفضلين.

ومع انطلاق المهرجان، قدم القائمون عليه التحية لرئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، الذي كان حاضرا في الصفوف الأولى.

© REUTERS / Russia Picture Service مهرجان المصارعة "كراون جول" في الرياض، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

وقدم فقرات المهرجان، "أسطورة" المصارعة الحرة، هالك هوغان، الذي أطل على الجمهور بملابسه الحمراء والصفراء الشهيرة، وأكد للحشود الحاضرة: "إنه لأمر رائع أن أكون هنا".

© REUTERS / Russia Picture Service المصارع هالك هوغان في مهرجان "كراون جول" في الرياض، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

وشارك تركي آل الشيخ عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة له من لقائه مع هالك هوغان"، في كواليس المهرجان.

وأعرب آل الشيخ عن سعادته بنجاح مهرجان "كراون جول"، بنشره عبر "تويتر" لصورة من الألعاب النارية التي تخللت الحدث الكبير، وكتب معها: "الحمد لله".

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وشهدت نتائج مباريات "كراون جول" العديد من المفاجآت، منها فوز شاين ماكمان، المدير العام لعرض "سماكدوان" بكأس العالم، وكذلك لقب "الأفضل في العالم"، بعدما اعتذر المصارع ذا ميز عن المباراة النهائية في التصفيات على الفوز بالبطولة أمام منافسه دولف زيغلر، وذلك بسبب إصابته في ساقه.

كما تعرض "أسطورة" المصارعة أندرتيكر وشقيقه بداخل الحلبة كاين، للهزيمة للمرة الثانية على يد المصارع تريبل إتش وصديقه شون مايكلز، بعد أن تعرضا للخسارة على يد تريبل إش وشون مايكلز في العرض الخاص "سوبر شو-داون"، الذي أقيم في شهر أكتوبر/تشرين الأول في أستراليا.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER المصارعان أندرتيكر وشون مايكلز في مهرجان "كراون جول" في الرياض، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

وتمكن المصارع الملقب بروك ليزنر، الملقب بـ "الوحش" من اقتناص بطولة "يونيفرسال" من المصارع برون سترومان، بعد أن قام المصارع بارون كوربين، بمباغتة سترومان، وضربه على رأسه، ليفقده وعيه في بداية المباراة، وينتهز ليزنر الفرصة ليحطمه بضربات "سوبليكس" متتالية، ويعلن عن فوز في النهاية.