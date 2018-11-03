لقطة لاعب الأهلي المصري التي أشعلت "السوشيال ميديا" في ذهاب "أبطال أفريقيا" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه مهاجم النادي الأهلي المصري لكرة القدم، وليد أزارو، وهو يمزق قميصه، خلال مباراة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمس الجمعة.

وكان حكم المباراة قد احتسب ضربة جزاء لـ أزارو خلال المباراة، قبل أن يذهب للتأكد منها عبر تقنية حكم الفيديو المساعد "var"، واحتسبها ضربة جزاء سجلها وليد سليمان، لكن أزارو ذهب إليه قبل احتسابها ليريه قطع قميصه.

وفاز النادي الأهلي المصري على نظيره وفاق سطيف الجزائري بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في جولة الذهاب بدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز أهداف الأهلي وليد سليمان وإسلام محارب في الدقيقتين "24 و24"، وألغى الحكم الإثيوبي باملاك تسيمبا هدفين للمغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بداعي التسلل.