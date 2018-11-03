بوكيتينو يصف ريال مدريد بامرأة معجبة برجل متزوج

أطلق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، تصريحات قوية بشأن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بخدماته.

وبحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية، قال بوكيتينو، على أنباء اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، لتدريب الفريق، "الأمر يشبه أن تكون مع صديقتك أو زوجتك وتمسك بيدها، وتسيران في شارع أكسفورد، لكن لأنك وسيم جدا، فتنظر امرأة أخرى إليك".



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وكان ريال مدريد الإسباني أعلن إقالة مدربه الإسباني جولين لوبيتيجي من تدريب الملكي بعد لخسارة من برشلونة (5-1) في كلاسيكو الأرض، ليحل سانتياغو سولاري، مدرب الفريق الرديف مؤقتا حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وأضاف: "لكن زوجتك فخورة جدا، وبدلا من القلق هي سعيدة بأنها معك، وتقع أكثر في حبك".

وفي سياق منفصل تحدث بوكيتينو عن حال توتنهام مؤخرا قائلا: "أعتقد أن الفترة الحالية مثيرة، وحين تقيم الفريق فإنه في منتصف الرحلة، للوصول إلى الميناء".

وأردف: "أعتقد أننا أقوياء بما يكفي لحل كل المشاكل والوصول في النهاية لما يستحقه النادي والجماهير، وما نريده هو الفوز بالألقاب".