بوكيتينو يصف ريال مدريد بامرأة معجبة برجل متزوج

وبحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية، قال بوكيتينو، على أنباء اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، لتدريب الفريق، "الأمر يشبه أن تكون مع صديقتك أو زوجتك وتمسك بيدها، وتسيران في شارع أكسفورد، لكن لأنك وسيم جدا، فتنظر امرأة أخرى إليك".
وأضاف: "لكن زوجتك فخورة جدا، وبدلا من القلق هي سعيدة بأنها معك، وتقع أكثر في حبك".
وفي سياق منفصل تحدث بوكيتينو عن حال توتنهام مؤخرا قائلا: "أعتقد أن الفترة الحالية مثيرة، وحين تقيم الفريق فإنه في منتصف الرحلة، للوصول إلى الميناء".
وأردف: "أعتقد أننا أقوياء بما يكفي لحل كل المشاكل والوصول في النهاية لما يستحقه النادي والجماهير، وما نريده هو الفوز بالألقاب".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)