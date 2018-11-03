بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني (2-0)

سجل ثنائية النادي الملكي كيكو أوليفاس بالخطأ في مرماه وسيرجيو راموس في الدقيقتين 83 و88.
بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، بينما ظل بلد الوليد ثامنا برصيد 16 نقطة.
#ريال_مدريد_بلدالوليد— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD122) November 3, 2018
هدف ريال مدريد الاول HD
حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/kjaNiCMQCh
جوووووووووووووووووووووووول ريال مدريد الثاني " راموس " HD— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD122) November 3, 2018
حسابي الأساسي @i7S8R_ pic.twitter.com/EhlCxcr4vS
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