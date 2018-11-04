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13:18 04 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ

    تركي آل الشيخ يدافع عن جماهير الأهلي بعد هجوم إعلاميين تونسيين

    © Photo / Facebook/ Turkialalshik
    رياضة
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    دافع رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركى آل الشيخ، عن جماهير النادي الأهلي المصري، بعد الهجوم الكبير من بعض الإعلاميين التونسيين، بعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأحمر بـ3 أهداف مقابل هدف.

    وقال آل الشيخ لجمهور النادي المصري العريق، إنهم "لا ينبغي أن يغضبوا من المعلق هشام الخلصي، وذلك لأنه أنكر في البداية فضل شبكة "ART" السعودية عليه، وانتقل بعد ذلك إلى شبكة "بي إن سبورت"، الرياضية الممولة من قطر، والتي وصفها تركي آل الشيخ بأنها "الدويلة التي تزرع الفتن في كل مكان".  

    وكتب آل شيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

    حبايبي الجمهور المصري… لطالما حكينا عن هشام الخلصي… فمن عض اليد التي امتدت له من البداية وهي ART لاتنتظروا منه الوفاء وهو يعمل مع الدويلة التي تزرع الفتن في كل مكان… مع خالص أمنياتي بالتوفيق.

    وكان المعلق التونسي في قناة "بي إن سبورت" غرد عبر حسابه على "تويتر" عن مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في "ذهاب أبطال أفريقيا": "لا داعي للحديث والتحليل لمباراة الأهلي والترجي مادام فيه حكام من هذا النوع فضيحة عار بهذلة مسخرة الى متى الى أين ؟؟؟".

    وتابع: "لا تنسوا حطوا في بالكم ان الترجي دولة".

    وجاءت مباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي، أول أمس الجمعة، في أجواء حماسية بين الفريقين يليق بنهائي البطولة، شهد 3 ضربات جزاء وقمة الإثارة في استخدام خاصية الـ VAR.

    مهاجم فريق الأهلي المصري وليد أزارو
    © Photo / Facebook/ WalidAzaro72
    لقطة لاعب الأهلي المصري التي أشعلت "السوشيال ميديا" في ذهاب "أبطال أفريقيا" (فيديو)
    وأحرز النادي الأهلي أهدافه في الدقيقة 34، 58 و74 عن طريق وليد سليمان من ضربتي جزاء وعمرو السولية.

    بينما أحرز الترجي هدفه الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 65 عن طريق لاعبه بلايلي.

    يذكر أن مباراة العودة سوف تقام في الـ 9 من الشهر الجاري على ملعب رادس في تونس.

    انظر أيضا:

    لقطة لاعب الأهلي المصري التي أشعلت "السوشيال ميديا" في ذهاب "أبطال أفريقيا" (فيديو)
    بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا (3-1)
    بث مباشر... مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا
    حالة واحدة تقرب الأهلي من اللقب الأفريقي التاسع
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