لاعبو "ليستر سيتي" يحضرون جنازة فيكاي في تايلاند

حضر لاعبو ليستر سيتي جنازة مالك النادي فيكاي سريفادهانابرابا، الذي فارق الحياة الأسبوع الماضي، إثر تحطم طائرته، في ثاني أيام المراسم في معبد ببانكوك اليوم الأحد.

وتوفي الملياردير التايلاندي عن عمر 60 عاما يوم السبت الماضي، إضافة لأربعة آخرين إثر تحطم طائرته الهليكوبتر خارج استاد كينج باور التابع للفريق. وبدأت أمس السبت في بانكوك مراسم الجنازة التي تستمر لأسبوع، وفقا لرويترز.



© REUTERS / ANDREW YATES بالفيديو... اللحظات الأخيرة في حياة مالك ليستر سيتي قبل تحطم طائرته

ووصل المدرب كلود بويل والمهاجم جيمي فاردي وعشرات اللاعبين إلى المعبد مرتدين ملابس سوداء.

وسافر فريق ليستر إلى تايلاند أمس السبت بعد فوزه على كارديف سيتي 1-صفر في الدوري الممتاز، ووقف الجميع دقيقة صمت بملعب المباراة حدادا على فيكاي.

واشترى فيكاي النادي المغمور في 2010 ثم فاجأ عالم كرة القدم حين خالف التوقعات ليحرز لقب الدوري الانجليزي الممتاز في 2016.