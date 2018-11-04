بيل يسجل أسوء رقم سلبي له مع الملكي منذ انضمامه

يعيش الويلزي غاريث بيل أسوء أيامه بصفوف ريال مدريد منذ انتقاله للعب في صفوفه، ليسجل في لقاء يوم أمس ضد فريق بلد الوليد رقما قياسيا سلبيا.

بادرت جماهير الملكي بإطلاق صافرات الاستهجان على الأداء المخيب الذي ظهر فيه الويلزي بلقاء يوم أمس أمام بلد الوليد، والذي انتهى بفوز الملكي بهدفين نظيفيين.

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني (2-0)

وواصل بيل تراجعه الكبير، في ابتعاده عن التسجيل للمباراة السابعة على التوالي، رغم بدايته الجيدة مع بداية الموسم.

حيث سجل الويلزي ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات متتالية مع افتتاح الموسم، ليدخل بعدها في دوامة الإخفاقات حيث فشل في التسجيل في آخر سبع مباريات متتالية، مكررا ما حدث معه مابين يناير/ كانون الثاني و مارس/ آذار 2015.

هذا و فقد اللاعب الكرة 15 مرة في مباراة الأمس، لتبادره جماهير الملكي بصيحات الاستهجان، بحسب موقع "غول".

كانت مباراة الأمس هي المرة الثانية في خلال الموسم الجاري التي قامت فيها جماهير ريال مدريد بإطلاق الصافرات على بيل، بعد مواجهة ليفانتي التي انتهت لصالح الأخير بهدفين لهدف.