بسبب ميسي... بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل لقاء إنتر ميلان

أعلن نادي برشلونة الإسباني قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم البلوجرانا الذي غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة للفريق، بسبب إصابة بكسر في ذراعه اليمنى تعرض لها في مباراة إشبيلية بالليغا.

وأشار الحساب الرسمي لبرشلونة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن ميسي سيسافر مع الفريق دون الحصول على التصريح الطبي حتى الآن.



وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية ، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق الكتالوني أمام مضيفه إنتر ميلان.

Como adelantó ayer @Ramiro_Aldunate, Messi entra en la lista de convocados para Milán https://t.co/2OyMvcRAyj #UCL — MARCA (@marca) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

​وأوضحت الصحيفة، أنه إذا لم يتمكن ميسي من المشاركة في مباراة إنتر، فيتوقع ظهوره في مباراة البارسا وبتيس نهاية الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، سيليسن، إيناكي بينيا.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، سيرجي روبيرتو، شومي.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، دينيس سواريز، كوتينيو، آرثر، رافينيا، فيدال، ألينيا.

الهجوم: سواريز، ميسي، ديمبلي، مالكوم، منير الحدادي.