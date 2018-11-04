المنتخب السعودي بطلا لكأس آسيا للشباب(فيديو)

توج المنتخب السعودي تحت 19 عاما بلقب كأس آسيا لكرة القدم للشباب بعد فوزه 2-1 على كوريا الجنوبية في نهائي البطولة التي تستضيفها إندونيسيا اليوم الأحد.

انتظر المنتخب السعودي، المتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، دقيقتين فقط ليفتتح تركي العمار التسجيل عندما تابع تسديدة تصدى لها حارس كوريا الجنوبية وأودعها العمار في الشباك.

وأضاف خالد الغنام الهدف الثاني بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 44 لكن تشو يونغ-ووك قلص الفارق في الدقيقة 64 من ركلة الجزاء.

وحصد المنتخب السعودي لقبه الآسيوي الأول عام 1986 وكرر الإنجاز في 1992.

وتأهلت منتخبات السعودية وكوريا الجنوبية وقطر واليابان إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما التي تستضيفها بولندا العام المقبل.