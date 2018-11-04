الروسي ختشانوف يصعق ديوكوفيتش ويفوز ببطولة باريس للأساتذة (فيديو)

فجر كارين ختشانوف، اليوم الأحد، واحدة من أكبر مفاجآت التنس هذا العام بفوزه على نوفاك ديوكوفيتش 7-5 و6-4 في نهائي بطولة باريس للتنس للأساتذة ليضع حدا لهيمنة اللاعب الصربي على منافسات الرجال.

وكان ينظر للاعب الروسي البالغ من العمر 22 عاما في وقت ما باعتباره أحد المواهب الصاعدة في التنس.

ورأى العديد من المتابعين، أن ديوكوفيتش سيحتفل بعودته لصدارة التصنيف العالمي بإحراز لقب خامس في باريس، لكنه خسر في ساعة واحدة و37 دقيقة بعد 31 ضربة ناجحة من منافسه القادم من موسكو.

خاشانوف يحقق الفوز في بطولة باريس بعد الفوز على نوفاك



نقطة المباراة وفرحة اللاعب بالفوز pic.twitter.com/KXG1ai0D5R — Tennis World Videos (@Tennis_Videos18) November 4, 2018

وعلى الرغم من أن اللاعب الصربي بدا أنه يعاني أيضا من إرهاق مباراته الماراثونية التي فاز فيها على روجر فيدرر في ثلاث ساعات بالدور قبل النهائي أمس السبت، فإن هذا لا يلغي روعة أداء ختشانوف الهجومي.

وبفوزه الرابع على التوالي على أحد المصنفين العشرة الأوائل هذا الأسبوع، انتزع ختشانوف، الذي يعيد أداؤه المعتمد على القوة العضلية ذكريات مواطنه مارات سافين وهو أخر بطل روسي لبطولة باريس، اللقب الأكبر في مسيرته حتى الآن.