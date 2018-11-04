نجم ليفربول يكشف عن حلم يريد تحقيقه

ويستعد الريدز لمواجهة ريد ستار بلغراد على ملعب آنفيلد يوم الثلاثاء المقبل في دوري الأبطال، بهدف تعزيز صدارته للمجموعة الثالثة.
وتابع شاكيري "احتجت المزيد من الوقت حتى أفهم ما يريده المدرب وأفهم زملائي في الفريق. من الرائع العودة إلى دوري الأبطال. أحلم بتحقيق الألقاب مع ليفربول. لم لا؟".
وسبق لشاكيري التتويج بلقب دوري الأبطال مع بايرن ميونخ في موسم 2012 —2013، متفوقا على بوروسيا دورتموند والذي كان يدربه وقتها يورغن كلوب، مدرب شاكيري الحالي.
وأعرب السويسري الدولي عن عزمه تحقيق أقصى استفادة من فرصة اللعب في دوري الأبطال مجددا، والتألق مع ليفربول.
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