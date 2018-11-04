مدرب الإنتر: سنخسر من برشلونة (18-0) بهذه الطريقة

تحدث الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر، عن صعوبة لقاء برشلونة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

المدير الفني للنادي الإيطالي تحدث عن طريقة لعب النادي الإسباني والتي من الصعب تقليدها قائلا:"الاستحواذ على الكرة صعب التخلي عنه، لكنه في برشلونة يفكرون بهذه الطريقة منذ سنوات طويلة، وتعاقدوا مع لاعبين ينفذون هذه الطريقة".

© AP Photo / Manu Fernandez بسبب ميسي... بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل لقاء إنتر ميلان

وأضاف سباليتي،"رأيت كيف خرج لاعبوا النادي الإسباني في مباراة الذهاب للإحماء قبل 10 دقائق فقط، وسألت إذا كان لديهم صالة إحماء داخلية، ولكن لا يوجد".

وتابع سباليتي قائلا:"إن لاعبي فريقي أخبروني أن لاعبي برشلونة، ظهر يوم المباراة، ذهبوا لإحضار أولادهم من المدارس، ليتوجهوا بعدها إلى المباراة".

وختم قائلا: "إذا طبقنا هذا النظام سنخسر بنتيجة (18-0)، إنه أمر مرتبط بعقلية اللاعبين"، في تصريح لـ"mundodeportivo".

يذكر بأن برشلونة تغلب على إنتر في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.