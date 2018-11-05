ريال مدريد يستعد لتوقيع أكبر عقد رعاية في التاريخ

كشفت تقارير صحفية إسبانية، صادرة صباح اليوم الإثنين، أن إدارة ريال مدريد تستعد لتوقيع عقد رعاية يعد الأكبر في التاريخ.

ويترنح ريال مدريد خلال الموسم الحالي بالدوري الإسباني حيث خسر مباراة الكلاسيكو بنتيجة تاريخية (5-1)، كما يتواجد بالمركز الثالث بالمسابقة.

وأكدت صحيفة ماركا المقربة من النادي الملكي، أن إدارة النادي الإسباني اتفقت مع شركة "أديداس" للملابس والأدوات الرياضية على توقيع عقد يمتد لـ 10 سنوات مقابل 1.1 مليار دولار، حيث سيكون الأكبر في التاريخ.

La camiseta más cara del fútbol mundial: ¡El Real Madrid ganará con Adidas más de lo que lo hace toda la NBA con Nike! https://t.co/odT4dJgvQq Por @Carpio_Marca — MARCA (@marca) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد الحالي بين الطرفين الذي يقدر بـ 52 مليون يورو، سيتضاعف طوال العقد المقبل، ليحصل الريال على 110 ملايين يورو سنويا، بجانب إمكانية زيادة هذا الرقم إلى 150 مليون يورو، مع وجود بعض المتغيرات.

وبموجب هذا العقد، سيكون قميص ريال مدريد هو الأغلى على مستوى العالم، خلال الفترة من 2020 حتى 2030، متفوقا على أكبر الفرق في العالم مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة.

ومن المتوقع أن يتصاعد دخل ريال مدريد من عقود الرعاية، حيث قام بالتوقيع مع طيران الإمارات في العام الماضي، ليكون الراعي الرئيسي الـ 16، ليحصل على 70 مليون يورو سنويا، متفوقا على عقد رعاية برشلونة الذي يبلغ 55 مليون يورو، وكذلك مانشستر يونايتد الذي يبلغ 62 مليون يورو.