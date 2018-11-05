القيمة السوقية لمحمد صلاح تتخطى ميسي ورونالدو

وجاء ترتيب القيمة السوقية لمحمد صلاح في المركز الرابع عالميا، حسب التقرير الدوري لموقع "CIES Football Observatory"، المتخصص في الدراسات والتحليلات الإحصائية الرياضية في سويسرا.
يذكر أن قيمة صلاح السوقية ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني عن أكتوبر/تشرين الأول، حسب تقديرات الموقع السويسري، إذ كانت قد هبطت في أكتوبر قرابة 3 ملايين يورو عن سبتمبر/أيلول، لتصل إلى 171.6 مليون يورو، قبل أن ترتفع مجددا في نوفمبر بقمية 1.4 مليون يورو.
ووصلت القيمة السوقية صلاح هذا الشهر إلى 173 مليون يورو.
Most expensive big-5 league forwards from a transfer value perspective according to @CIES_Football algorithm #Mbappé #Kane #Neymar #Salah #Coutinho Top 10 per position at https://t.co/lspuvEmv7w pic.twitter.com/eqJNgSIVT0— CIES Football Obs (@CIES_Football) November 5, 2018
وكان اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، استلم في 23 أكتوبر/ تشرين أول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.
وحصل صلاح على الجائزة عن الموسم الماضي 2017-2018، من قبل الجمهور، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.
كما حصل زميله في ليفربول، ساديو ماني، على جائزة لاعب الشهر من قبل الجمهور، وذلك عن شهر أغسطس/ آب الماضي.
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