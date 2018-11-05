مدرب تشيلسي يؤمن بالخرافات

تحدث جورجينيو المنتقل لصفوف تشيلسي الإنجليزي رفقة مدربه الإيطالي، ماوريتسيو ساري، عن العادات والخرافات الغريبة التي يؤمن بها مدربه الإيطالي.

كشف جورجينيو بأن مدربه الإيطالي يؤمن بعدد من الخرافات إلى حد كبير، فعلى سبيل المثال لا يلمس كرة المباراة أبدا إيمانا منه بان ذلك يجلب الحظ السيء.

وتابع قائلا "من السهل فهم ساري، فهو شخص بسيط ليس له أسرار، لكن لديه ما يؤمن به وكذلك خرافاته".

وأضاف أنه لا يلمس كرة المباراة أبدا "حتى لو كنا خاسرين، ولا يقترب منها لو غادرت أرض الملعب"، بحسب مانشر موقع "goal".

يذكر أن ساري المؤمن بالعديد من الخرافات قام على تحطيم سيارة أحد لاعبي فريق سانسوفينيو في المشارك في الدرجة الرابعة، لمجرد أن فاز الفريق بعد تحطم سيارته في مباراة سابقة، فما كان منه إلا أن حطمها مجددا قبل إحدى المباريات الهامة وفاز بها.

هذا وكان المدرب الإيطالي قد استلم تدريب "البلوز" مع بداية الموسم الحالي ليحتل معه لغاية الجولة 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز المرتبة الثانية خلف المتصدر مانشستر سيتي.