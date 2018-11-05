هكذا عاقب "كاف" وليد أزارو بعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 3 قرارات في مباراة الأهلي المصري ضد فريق الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت الجمعة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تلقيه خطابا رسميا من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي "كاف"، يفيد خلاله بإيقاف اللاعب المغربي وليد أزارو، لمدة مباراتين، بالإضافة إلى تغريم النادي الأهلي مبلغ 20 ألف دولار.

وغرد الحساب الرسمي للاتحاد عبر "تويتر: "في خطاب رسمي لاتحاد الكرة.. لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي تقرر إيقاف وليد أزارو مباراتين و20 ألف دولار غرامة على النادي الأهلي، واستدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي لجلسة استماع، على خلفية أحداث مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي".

في خطاب رسمي لإتحاد الكرة لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي تقرر إيقاف وليد أزارو مباراتين و20 ألف دولار غرامة علي النادي الأهلي واستدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي لجلسة استماع علي خلفية أحداث مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي — EFA.eg (@EFA) November 5, 2018

و​أثار وليد أزارو، هداف النادي الأهلي، اللغط خلال مباراة ذهاب نهائي أفريقيا أمام الترجي التونسي والتي انتهت لصالح الفريق المصري بثلاثة أهداف لهدف.

وبحسب موقع "كورة" الرياضي، رفض النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، معاقبة اللاعب المغربي، وليد أزارو، بسبب تمزيقه لقميصه، خلال مباراة الترجي.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا (3-1)

وواجه أزارو اتهامات عقب اللقاء بأنه مزق قميصه لخداع الحكم الجزائري، مهدي عبيد شارف، للحصول على ركلة الجزاء الثانية للأهلي في المباراة، التي أحرز منها الفريق هدفه الثالث، عبر وليد سليمان.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد أصدر بيانا، أول أمس السبت، طالب فيه بمعاقبة وليد أزارو، وحرمانه من خوض مباراة الإياب، الجمعة المقبل، على خلفية واقعة القميص، وبدعوى اعتدائه على أحد لاعبي الترجي.

وعن ذلك، قال عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف، إن الشكوى الواردة من الاتحاد التونسي، تجعل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يستفسر عن كل ظروف وملابسات الواقعة.

وأكد أن الكاف لديه الرغبة، في فرض العدالة بشكل أكبر، وهو ما دفعه لتطبيق تقنية الفيديو، في الدور النهائي للبطولة.