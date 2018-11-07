بالفيديو... شاهد أهداف برشلونة وإنتر ميلان (1-1)

سجل البرازيلي مالكوم، لاعب برشلونة الإسباني، هدف فريقه في الدقيقة 83، ورد لاعب إنتر ميلان ماورو إيكاردي بهدف التعادل في الدقيقة 87 مباشرة.
@OnsidearV pic.twitter.com/SB91iiVJWs— goooooools (@goooooools1) November 6, 2018
كان مالكوم قد دخل بديلا لعثمان ديمبلي في الدقيقة 81 من زمن المباراة، وانتهت المباراة بنتيجة 1-1.
دوري ابطال اوروبا | انتر ميلان 1 × 1 برشلونة | هدف التعادل انتر ميلان ايكادري HD— x (@FFTT404) November 6, 2018
Via: @if24hd_ pic.twitter.com/3Bel1CkumE
وبهذه النتيجة احتل نادي برشلونة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما جاء إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
وحل توتنهام في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتوقف رصيد أيندهوفن عن نقطة واحدة فقط في المركز الرابع الأخير.
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