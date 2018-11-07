بالفيديو... شاهد أهداف برشلونة وإنتر ميلان (1-1)

تعادل فريق برشلونة الإسباني مع مضيفه الإيطالي فريق إنتر ميلان بهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

سجل البرازيلي مالكوم، لاعب برشلونة الإسباني، هدف فريقه في الدقيقة 83، ورد لاعب إنتر ميلان ماورو إيكاردي بهدف التعادل في الدقيقة 87 مباشرة.

كان مالكوم قد دخل بديلا لعثمان ديمبلي في الدقيقة 81 من زمن المباراة، وانتهت المباراة بنتيجة 1-1.

دوري ابطال اوروبا | انتر ميلان 1 × 1 برشلونة | هدف التعادل انتر ميلان ايكادري HD



Via: @if24hd_ pic.twitter.com/3Bel1CkumE — x (@FFTT404) November 6, 2018

وبهذه النتيجة احتل نادي برشلونة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما جاء إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وحل توتنهام في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتوقف رصيد أيندهوفن عن نقطة واحدة فقط في المركز الرابع الأخير.