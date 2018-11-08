بالفيديو... أهداف يوفنتوس ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال (1-2)

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 على مضيفه يوفنتوس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم أصحاب الأرض بهدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65، وقلب الضيوف الكفة في عن طريق خوان ماتا وأليكس ساندرو بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 86 و89.

بهذه النتيجة يحتل يوفنتوس صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الوصيف.