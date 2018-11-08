بالفيديو... أهداف ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري الأبطال (5-0)

سحق ريال مدريد مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف دون رد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل خماسية النادي الملكي كريم بنزيمة (هدفين) وكاسيميرو وتوني كروس وغاريث بيل في الدقائق 20 و23 و37 و40 و67.

بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن روما الوصيف، بينما يتذيل بلزن الترتيب برصيد نقطة.