لاعب ليفربول: هذا ما يفتقده الفريق حاليا

وخسر الفريق الأحمر بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال، أمام مضيفه ريد ستار بلغراد.
وأضاف روبرتسون "ربما نفتقد شرارة الحماس، وإذا رأى المدرب هذا، علينا أن نحاول إعادتها. نحن بحاجة للتعاون معا كفريق واحد وتنفيذ ما يطلبه المدرب. علينا محاولة استعادة شرارة الحماس وتحقيق الانتصارات بأريحية أكثر".
ويستضيف ليفربول يوم الأحد المقبل منافسه فولهام في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في آخر مباراة قبل فترة توقف دولي مقبلة.
ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل وصافة مجموعته في دوري الأبطال برصيد 6 نقاط.
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