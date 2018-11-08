لاعب ليفربول: هذا ما يفتقده الفريق حاليا

كشف أندي روبرتسون لاعب ليفربول عما يفتقده الفريق في الفترة الحالية، عقب الخسارة المحبطة التي تلقاها الفريق يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر الفريق الأحمر بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال، أمام مضيفه ريد ستار بلغراد.

© AFP 2018 / Paul ELLIS نجم ليفربول يكشف عن حلم يريد تحقيقه

وقال روبرتسون في تصريحات نقلها موقع ناديه الرسمي: "أعتقد أنها واحدة من تلك الفترات التي يجب أن نتجاوزها. في الموسم الماضي اعتاد الجميع على تسجيلنا أربعة أو خمسة أهداف. لا يمكن حدوث هذا في كل مباراة".

وأضاف روبرتسون "ربما نفتقد شرارة الحماس، وإذا رأى المدرب هذا، علينا أن نحاول إعادتها. نحن بحاجة للتعاون معا كفريق واحد وتنفيذ ما يطلبه المدرب. علينا محاولة استعادة شرارة الحماس وتحقيق الانتصارات بأريحية أكثر".

ويستضيف ليفربول يوم الأحد المقبل منافسه فولهام في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في آخر مباراة قبل فترة توقف دولي مقبلة.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل وصافة مجموعته في دوري الأبطال برصيد 6 نقاط.