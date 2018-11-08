محمد صلاح يخرج عن صمته ويوجه رسالة لصاحبة تمثاله المثير للسخرية

وفاجأت النحاتة مي عبد لله منتقديها، بأنها تلقت اتصالا هاتفيا من محمد صلاح مؤخرا، لكي يعبر عن مساندته ودعمه لها.
وكتبت في منشور لها عبر حسابها الشخصي على "فيسيوك": "أنا فرحانة جدا. لاعبنا الدولي وبطلنا الكابتن محمد صلاح شخصيا اتصل بي الآن، وشجعني جدا، وقالي إنتي فنانة شاطرة، وأنا دخلت صفحتك وشفت شغلك كله وعجبني جدا".
وأشارت مي عبد الله إلى محمد صلاح طلب منها إعداد تمثال جديد له، من أجل الاحتفاظ به في منزله، وطلب منها عدم الالتفات للتعليقات السلبية، وإنها هتصبح فنانة كبيرة جدا وعالمية.
وكان بعض المنتقدين لمي عبد الله، روجوا لتغريدة مزيفة باسم محمد صلاح، والتي يشير من خلالها إلى عدم رضاه عن التمثال الذي صنعته له، تكريما لإنجازاته الرياضية.
ركزت الصحافة البريطانية على السخرية التي نالها تمثال #محمد_صلاح نجم #ليفربول الإنجليزي، والذي حمل اسم النحاتة المصرية، مي عبدالله، وذلك في ظل ابتعاده عن الشكل الأصلي للاعب المصري، قبل أن ترد النحاته عبر حسابها بموقع "فيس بوك" لتوضح الأسباب في ظهور التمثال بهذا الشكل. pic.twitter.com/tXN7h12vGX— سيّدي.نت (@SayidyNet) November 5, 2018
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