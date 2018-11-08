محمد صلاح يخرج عن صمته ويوجه رسالة لصاحبة تمثاله المثير للسخرية

تعرضت فنانة تشيكلية مصرية شابة لانتقادات لاذعة خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التمثال الذي صنعته للاعب كرة القدم المصري، جناح فريق ليفربول، محمد صلاح، من أجل عرضه في النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، في شرم الشيخ.

وفاجأت النحاتة مي عبد لله منتقديها، بأنها تلقت اتصالا هاتفيا من محمد صلاح مؤخرا، لكي يعبر عن مساندته ودعمه لها.

وكتبت في منشور لها عبر حسابها الشخصي على "فيسيوك": "أنا فرحانة جدا. لاعبنا الدولي وبطلنا الكابتن محمد صلاح شخصيا اتصل بي الآن، وشجعني جدا، وقالي إنتي فنانة شاطرة، وأنا دخلت صفحتك وشفت شغلك كله وعجبني جدا".

وأشارت مي عبد الله إلى محمد صلاح طلب منها إعداد تمثال جديد له، من أجل الاحتفاظ به في منزله، وطلب منها عدم الالتفات للتعليقات السلبية، وإنها هتصبح فنانة كبيرة جدا وعالمية.

وكان بعض المنتقدين لمي عبد الله، روجوا لتغريدة مزيفة باسم محمد صلاح، والتي يشير من خلالها إلى عدم رضاه عن التمثال الذي صنعته له، تكريما لإنجازاته الرياضية.