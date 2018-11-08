محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

حصد اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، جائزة جديدة رفقة فريقه الإنجليزي ليفربول، بحسب الموقع الرسمي للريدز على "تويتر".

واختارت جماهير نادي ليفربول هدف محمد صلاح في شباك هدرسفيلد تاون، أجمل أهداف النادي في شهر أكتوبر الماضي.

ونشر الموقع الرسمي للريدز على موقع "تويتر" اليوم الخميس، فيديو لهدف صلاح.

THAT Shaqiri assist. THAT Salah finish. 🎯🔥@MoSalah tops our 5️⃣-goal shortlist in October's Goal of the Month competition. 👏👏 pic.twitter.com/SSa1qkuTUj — Liverpool FC (@LFC) ٨ نوفمبر ٢٠١٨

وتغلب ليفربول على هدرسفيلد تاون بهدف محمد صلاح في المباراة التي جمعتهما يوم 20 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليغ".

ويستضيف ليفربول يوم الأحد المقبل منافسه فولهام في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، في آخر مباراة قبل فترة توقف دولي مقبلة.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل وصافة مجموعته في دوري الأبطال برصيد 6 نقاط.