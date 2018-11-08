ريال مدريد يفكر في الإبقاء على سولاري

أشارت تقارير صحفية صادرة صباح اليوم الخميس، إلى اقترب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد المؤقت، من الاستمرار في منصبه رفقة الفريق الملكي.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن سولاري، نجح في كسب ثقة لاعبي الفريق الأول، وإدارة النادي الملكي، التي أصبحت تخطط لاستمراره، بعد أن تعاقدت معه لقيادة الملكي لـ4 مباريات، قبل التعاقد مع مدرب جديد، خلفا لجولين لوبيتيجي.



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وأشارت إلى أنه إذا كان لوبيتيجي قد أقيل من تدريب الفريق، بعد الخسارة الضخمة بخماسية أمام برشلونة في كلاسيكو الليغا، فإن خماسية الريال الليلة الماضية، تقرب سولاري من الاستمرار.

وأنهى ريال مدريد سلسلة النتائج المحبطة والفشل في هز الشباك والتي جعلته يتراجع للترتيب التاسع في الليجا قبل تولي سولاري المهمة بشكل مؤقت، ليحقق 3 انتصارات متتالية خلال 10 أيام، أعادت الضوء إلى جدران النادي الأبيض.

وبعد أن كانت نتائج الريال سيئة قبل مجيء سولاري، بتحقيقه لـ6 انتصارات في 14 مباراة، فإن المدرب الأرجنتيني نجح في الفوز بمباراة الكأس على مليلية برباعية نظيفة، وبلد الوليد في الليجا بثنائية نظيفة، إضافة لخماسية التشامبيونزليج، ودون أن تهتز شباك الفريق بأي هدف.