برشلونة يحدد مدة غياب كوتينيو

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الإسباني، سيغيب كوتينيو لفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة في عضلات الفخذ.
وأشار برشلونة في بيان إلى أن "الفحوص التي خضع لها اللاعب أكدت حدوث تمزق صغير في العضلة ذات الرأسين الفخذية، في الساق اليسرى".
❗MEDICAL COMMUNIQUÉ@Phil_Coutinho to be out for two to three weeks.— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٨ نوفمبر ٢٠١٨
ℹ️ https://t.co/ZcpDoil6yO
🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/txnnSigdzD
وأضاف: "تستغرق فترة غيابه من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
وفي حين سيغيب كوتينيو عن مباراة فريقه المتصدر، الأحد، ضد ريال بيتيس على ملعبه كامب نو في المرحلة 13 من الدوري الإسباني، فإن الفريق الكاتالوني قد يستعيد خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الغائب منذ نحو ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لكسر في ذراعه.
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