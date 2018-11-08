برشلونة يحدد مدة غياب كوتينيو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن مدة غياب لاعب وسطه البرازيلي فيليب كوتينيو، عن الملاعب خلال الفترة المقبلة، بعد تأكد إصابته.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الإسباني، سيغيب كوتينيو لفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة في عضلات الفخذ.

وأشار برشلونة في بيان إلى أن "الفحوص التي خضع لها اللاعب أكدت حدوث تمزق صغير في العضلة ذات الرأسين الفخذية، في الساق اليسرى".

وأضاف: "تستغرق فترة غيابه من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وفي حين سيغيب كوتينيو عن مباراة فريقه المتصدر، الأحد، ضد ريال بيتيس على ملعبه كامب نو في المرحلة 13 من الدوري الإسباني، فإن الفريق الكاتالوني قد يستعيد خدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الغائب منذ نحو ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لكسر في ذراعه.