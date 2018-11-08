"كاف" يتهم حكم مباراة نهائي أفريقيا ومدرب الأهلي بالتواطؤ

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) برئاسة أحمد أحمد، اليوم الخميس، بيانا رسميا وصف فيه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي "الأهلي" المصري، بـ"المتواطئ".

وبحسب الموقع الرسمي لكاف، قال رئيس الاتحاد الأفريقي، أحمد أحمد، في افتتاح لجنة التقنية والتطوير في مقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة، "بالنظر إلى الأحداث الأخيرة، العنف داخل الاستاد، ورفض الحكم استخدام حكم الفيديو المساعد "تقنية الفار"، ولاعب يقوم بتمزيق قميصه أمام مدير فني "متواطئ"، لذلك هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإصلاحات".

وتابع البيان: "رغم العقوبات التي صدرت ضد 26 حكما، والتحقيقات الجارية حاليا، يرى الرئيس أن "كاف" ما زال أمامه طريق طويل من أجل تنظيفه".

ألمح الكاف تورط كارتيرون مدرب الأهلي، في واقعة تمزيق اللعب وليد أزارو لقميصه.

قال الكاف عبر موقعه، إن "أحمد أحمد اجتمع اليوم الخميس مع لجنة التطوير وتم مناقشة فيها الأحداث الأخيرة، العنف في الاستاد، حكم رفض استخدام الـVAR، ولاعب مزق قميصه أمام مدربه المتورط" pic.twitter.com/cUHrfKcQ4X — دوري ابطال افريقيا ™ (@Caf_Champions) ٨ نوفمبر ٢٠١٨

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تلقيه خطابا رسميا من لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي "كاف"، يفيد خلاله بإيقاف اللاعب المغربي وليد أزارو، مباراتين، بالإضافة إلى تغريم النادي الأهلي مبلغ 20 ألف دولار.

وغرد الحساب الرسمي للاتحاد عبر "تويتر: "في خطاب رسمي لاتحاد الكرة… لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي تقرر إيقاف وليد أزارو مباراتين و20 ألف دولار غرامة على النادي الأهلي، واستدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي لجلسة استماع، على خلفية أحداث مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي".

في خطاب رسمي لإتحاد الكرة لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي تقرر إيقاف وليد أزارو مباراتين و20 ألف دولار غرامة علي النادي الأهلي واستدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي لجلسة استماع علي خلفية أحداث مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي — EFA.eg (@EFA) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

و​أثار وليد أزارو، هداف نادي الأهلي، اللغط خلال مباراة ذهاب نهائي أفريقيا أمام الترجي التونسي والتي انتهت لصالح الفريق المصري بثلاثة أهداف لهدف.

وبحسب موقع "كورة" الرياضي، رفض النادي الأهلي المصري، معاقبة اللاعب المغربي، وليد أزارو، بسبب تمزيقه لقميصه، خلال مباراة الترجي.

ورد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، قائلا: "الأهلي ليس له ذنب في أخطاء الحكم مهدي بن عبيد ولا يمكن محاسبته عليها".

وتابع شوبير "الأهلي أكبر نادي في أفريقيا ولن يسمح بتعرضه للظلم، أنا مندهش جدا من موجات الهجوم عليه من داخل مصر قبل خارجها ودعوات التعصب جعلتنا ننقسم بينما توحدت تونس كلها خلف الترجي".