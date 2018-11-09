تسجيل
16:12 09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    محمد صلاح في مباراة ليفربول مع النجم الأحمر رد ستار

    كلوب يعترف بضعف مستوى ليفربول

    © REUTERS / Paul Childs
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اعترف يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأن فريقه لم يصل بعد إلى مستواه المرتفع في الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه لا يزال في وضع قوي قبل استضافة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد.

    وقال كلوب في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "حتى الآن هذا الموسم ناجح حقا لكن لا تشعر الجماهير بهذا لسببين أولهما المقارنة مع الموسم الماضي وما صاحبه من أداء هجومي قوي في بعض المباريات كما أن سيتي وتشيلسي يقدمان موسما جيدا، بحسب "رويترز".

    ليفربول
    © REUTERS / PETER POWELL
    لاعب ليفربول: هذا ما يفتقده الفريق حاليا
    وتابع: "يعتقد الناس أن هذا الموسم سيكون ناجحا فقط في حال في الفوز باللقب، نسعى للفوز بكل شيء لكن يجب البناء عن ما وصلنا له ومواصلة تطوير الأداء والتحلي بالمزيد من الثقة".

    وأضاف "تعرضنا لصدمة قوية يوم الثلاثاء الماضي لم نكن نتوقعها (الخسارة أمام رد ستار). يجب أن يكون رد فعلنا بالشكل المناسب".

    وأوضح كلوب: "يمكننا أن نقدم ما هو أفضل وهذا هو الحال دائما. عانينا في مباراتين فقط الآن رد ستار وقبله نابولي. لكن نقدم كرة قدم جميلة خلال هذا الموسم حتى الآن لذلك أراه ناجحا".

    وأشار إلى أن لاعب الوسط جوردان هندرسون والمدافع جو جوميز باتا جاهزين لخوض مباراة الأحد عقب تعافيهما من الإصابة.

    يشار إلى أن ليفربول لم يذق طعم الخسارة في الدوري إلى جوار المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي وتشيلسي ويتأخر بفارق نقطتين عن قمة الترتيب.

    وبعد الفوز 4-1 على كارديف سيتي في الدوري تراجع الأداء الهجومي لليفربول وتعادل في ثلاث بين اخر خمس مباريات بالمسابقة قبل أن يخسر 2-صفر على ملعب رد ستار بلجراد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

    واحتل ليفربول المركز الثاني في صدارة الأندية الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري الأضواء الموسم الماضي برصيد 84 هدفا خلف سيتي الذي سجل 106 أهداف وقال كلوب إن المقارنة مع الموسم الماضي قد تسهم في انخفاض الروح المعنوية في أنفيلد.

    انظر أيضا:

    بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وأرسنال (1-1) في الدوري الإنجليزي
    محمد صلاح ليس سعيدا في ليفربول
    بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وريد ستار في دوري الأبطال (4-0)
    بعد أن قاد ليفربول للفوز على هدرسفيلد... هكذا علق محمد صلاح على اللقاء
    نجم ليفربول يكشف عن حلم يريد تحقيقه
    لاعب ليفربول: هذا ما يفتقده الفريق حاليا
    الكلمات الدلالية:
    مباراة ليفربول, أخبار ليفربول, دوري أبطال أوروبا, ليفربول, يورغن كلوب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أول محجبة من جذور صومالية، إلهان عمر، تدخل الكونغرس الأمريكي
    أول المسلمات وأصغر عضو شابة في تاريخ الكونغرس الأمريكي
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك