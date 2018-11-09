كلوب يعترف بضعف مستوى ليفربول

اعترف يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأن فريقه لم يصل بعد إلى مستواه المرتفع في الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه لا يزال في وضع قوي قبل استضافة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "حتى الآن هذا الموسم ناجح حقا لكن لا تشعر الجماهير بهذا لسببين أولهما المقارنة مع الموسم الماضي وما صاحبه من أداء هجومي قوي في بعض المباريات كما أن سيتي وتشيلسي يقدمان موسما جيدا، بحسب "رويترز".

© REUTERS / PETER POWELL لاعب ليفربول: هذا ما يفتقده الفريق حاليا

وتابع: "يعتقد الناس أن هذا الموسم سيكون ناجحا فقط في حال في الفوز باللقب، نسعى للفوز بكل شيء لكن يجب البناء عن ما وصلنا له ومواصلة تطوير الأداء والتحلي بالمزيد من الثقة".

وأضاف "تعرضنا لصدمة قوية يوم الثلاثاء الماضي لم نكن نتوقعها (الخسارة أمام رد ستار). يجب أن يكون رد فعلنا بالشكل المناسب".

وأوضح كلوب: "يمكننا أن نقدم ما هو أفضل وهذا هو الحال دائما. عانينا في مباراتين فقط الآن رد ستار وقبله نابولي. لكن نقدم كرة قدم جميلة خلال هذا الموسم حتى الآن لذلك أراه ناجحا".

وأشار إلى أن لاعب الوسط جوردان هندرسون والمدافع جو جوميز باتا جاهزين لخوض مباراة الأحد عقب تعافيهما من الإصابة.

يشار إلى أن ليفربول لم يذق طعم الخسارة في الدوري إلى جوار المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي وتشيلسي ويتأخر بفارق نقطتين عن قمة الترتيب.

وبعد الفوز 4-1 على كارديف سيتي في الدوري تراجع الأداء الهجومي لليفربول وتعادل في ثلاث بين اخر خمس مباريات بالمسابقة قبل أن يخسر 2-صفر على ملعب رد ستار بلجراد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

واحتل ليفربول المركز الثاني في صدارة الأندية الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري الأضواء الموسم الماضي برصيد 84 هدفا خلف سيتي الذي سجل 106 أهداف وقال كلوب إن المقارنة مع الموسم الماضي قد تسهم في انخفاض الروح المعنوية في أنفيلد.