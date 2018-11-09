رسميا... 27 قناة تنقل مباراة الأهلي والترجي في نهائي "أبطال أفريقيا"

وأوردت تغريدة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) 27 قناة تلفزيونية تبث مباراة النهائي الأفريقي في مختلف أنحاء العالم، والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد رادس في تونس.

Watch the Final 2nd Leg. of Total CAF Champions League 2018 @ESTuniscom vs @AlAhly on the following TV channels📺⚽️:#TotalCAFCLfinal pic.twitter.com/9lbsvlTqmA — CAF (@CAF_Online) November 6, 2018

في سياق متصل، أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) برئاسة أحمد أحمد، أمس الخميس، بيانا رسميا وصف فيه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي "الأهلي" المصري، بـ"المتواطئ".

وبحسب الموقع الرسمي لكاف، قال رئيس الاتحاد الأفريقي، أحمد أحمد، في افتتاح لجنة التقنية والتطوير في مقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة، "بالنظر إلى الأحداث الأخيرة، العنف داخل الاستاد، ورفض الحكم استخدام حكم الفيديو المساعد "تقنية الفار"، ولاعب يقوم بتمزيق قميصه أمام مدير فني "متواطئ"، لذلك هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإصلاحات".

وتابع البيان: "رغم العقوبات التي صدرت ضد 26 حكما، والتحقيقات الجارية حاليا، يرى الرئيس أن "كاف" ما زال أمامه طريق طويل من أجل تنظيفه".

يذكر أن الأهلي المصري فاز على الترجي التونسي في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما أنهى الأهلي مرانه الأخير على ملعب رادس، مساء الخميس 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.