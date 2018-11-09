"كاف" يعلن قرعتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد

وبحسب الموقع الرسمي للكاف، أشار الاتحاد في القرعتين اللتين، إلى إعفاء الأهلي المصري من لعب الدور التمهيدي للنسخة الـ23 من دوري الأبطال، بينما سيخوض نادي الإسماعيلي المصري منافسات هذا الدور الـ64 أمام "ميساجيه نغوزي" البوروندي.



© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH "كاف" يتهم حكم مباراة نهائي أفريقيا ومدرب الأهلي بالتواطؤ

ونوه اتحاد الكرة الأفريقي بإعفاء كل من الزمالك والمصري البورسعيدي من لعب الدور التمهيدي للنسخة الـ16 من مسابقة الكونفدرالية.

وسيستهل الزمالك مبارياته من دور الـ32، حيث سيواجه الفائز من "القطن" التشادي و"جوميدو" التوجولي حيث سيخوض مباراة الذهاب على ملعبه، ويخوض مباراة الإياب خارج ملعبه.

ومن المقرر أن يبدأ المصري مشاركاته أيضا من دور الـ32 بمواجهة الفائز من "ساليتاس" البوركينابي و"واكريا أتلتيك" الغيني حيث سيخوض مباراة الذهاب على ملعبه، ويخوض مباراة الإياب خارج ملعبه.

وحدد الاتحاد الأفريقي للقاء الذهاب في الدور التمهيدي بدوري الأبطال بأن يكون أحد يومي 27 أو 28 نوفمبر المقبل، وللإياب أحد يومي 4 أو 5 ديسمبر المقبل، ولمباراة الذهاب في الكونفدرالية أحد أيام 14 و 15 و16 ديسمبر المقبل، وللعودة أحد أيام 21 و22 و23 من الشهر ذاته.