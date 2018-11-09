مانشستر سيتي يمدد عقد الجناح سترلينج حتى 2023

أعلن مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه مدد عقد الجناح المتألق رحيم سترلينج لثلاث سنوات أخرى ليبقى في النادي حتى عام 2023.

وسجل لاعب منتخب إنجلترا (23 عاما) سبعة أهداف في 14 مباراة هذا الموسم، وقال سترلينج إن سيتي أفضل مكان للتطور حيث استخدمه المدرب بيب جوارديولا في أكثر من مركز.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سترلينج سيحصل بموجب الاتفاق على 300 ألف جنيه استرليني (389 ألف دولار) أسبوعيا ما يضعه ضمن أعلى اللاعبين راتبا في الدوري.

© REUTERS / ANDREW BOYERS أجويرو باق مع مانشستر سيتي حتى 2021

وقال سترلينج لموقع سيتي على الإنترنت "أنا سعيد بالتمديد. تطورت بشكل لا يصدق مع الفريق. شعرت منذ اللحظة الأولى في النادي أنه كان قرارا صائبا. حققت نجاحا وأشعر بالامتنان للنادي".

وانضم سترلينج إلى سيتي من ليفربول مقابل 49 مليون جنيه استرليني في 2015 وفاز بلقبي الدوري وكأس الرابطة الموسم الماضي. وقال تشيكي بيجريستين مدير الكرة في سيتي "إنها لحظة سعيدة للنادي".

وتابع "تطور مستوى رحيم كثيرا على مدار الموسمين الماضيين وهو الآن واحد من أفضل المهاجمين في الدوري الممتاز. إنجازات اللاعب تعبر عن نفسها".

وتابع "إنه لاعب سريع وقوي وحاسم أمام المرمى. يملك كل المقومات التي يحتاجها أي مهاجم في كرة القدم الحديثة. كلنا سعداء لأنه ربط مستقبله بالنادي".