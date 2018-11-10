بالفيديو... أهداف مباراة كاشيما الياباني وبيرسبوليس الإيراني في إياب نهائي آسيا

للمرة الأولى في تاريخه توج كاشيما أنتلرز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا، بعد تعادل دون أهداف مع مضيفه الإيراني بيرسبوليس، في إياب الدور النهائي، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ستاد آزادي في طهران.