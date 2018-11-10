رسميا.. تأجيل مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية، مساء اليوم السبت 10 نوفمبر / تشرين الثاني، تأجيل المواجهة المرتقبة بين بوكا جونيورز وريفر بليت، في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس لمدة 24 ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر الحساب الرسمي للبطولة، عبر موقع التواصل تويتر، أن المباراة النهائية بين الفريقين، والتي كانت ستقام اليوم السبت، تقرر تأجيلها بسبب هطول أمطار غزيرة على ملعب لابوموبونيرا، معقل بوكا جونيورز.

Por motivos de fuerza mayor el partido queda suspendido para mañana, domingo 11 de noviembre a las 16:00 h. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة بأمريكا الجنوبية "كونميبول" عبر "تويتر": "المباراة ستلعب مساء الأحد الـ11 من نوفمبر في تمام الساعة الـ4 بالتوقيت المحلي"، ما يعني أن اللقاء سيكون في الثامنة بتوقيت غرينتش.

ويعد الديربي الأرجنتيني، واحدا من أعنف وأقوى الديربيات في العالم، خاصة على المستوى الجماهيري، وهو ما يضيف المزيد من الإثارة على نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس.