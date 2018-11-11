تجدد المنافسة بين ميسي ورونالدو

على الرغم من انتقال كريستيانو رونالدو من "الليغا" الإسباني، إلا أن المنافسة لا تزال حاضرة مع غريمه التقليدي نجم برشلونة ليونيل ميسي.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن المنافسة هذا المرة مع ميسي والعائد من الإصابة، على لقب هداف عام 2018.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev بينهم ميسي ورونالدو... شاهد تفنن المهاجمين بإضاعة الفرص السهلة (فيديو)

وبحوزة الثنائي حتى الآن 42 هدف في جميع مباريات العام مع الأندية أو المنتخبات، ويتصدران الترتيب على الرغم من إصابة "ميسي" الأخيرة.

واستطاع رونالدو في التساوي مع رقم قائد برشلونة، يوم الأربعاء الماضي، في مواجهة البيانكونيري أمام مانشستر يونايتد ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد إحرازه لهدف فريقه الوحيد في خسارته للمباراة بهدفين مقابل هدف على ملعب يوفنتوس أرينا.

في حين يتفوق ميسي على البرتغالي بصناعة 19 هدف على مدار العام الحالي، بينما استطاع مهاجم يوفنتوس صناعة 12 هدف خلال عام 2018.