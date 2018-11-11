أغرب ضربة قاضية في التاريخ (فيديو)

شهد النزال الذي دار في دورة "Fight Night 139" للفنون القتالية المختلطة "ufc"، فجر اليوم الأحد، أغرب ضربة قاضية في التاريخ.

ففي الثواني الأخيرة من النزال الذي جمع بين المقاتل المكسيكي، ياير رودريغيز، بمنافسه الكوري الجنوبي، تشان سونغ جونغ، وجه الأخير اللكمات لرودريغيز الذي تفاداها بمهارة، قبل أن يرد بضربة غاية في الذكاء والقوة بمرفقه الأيمن، ليسقط منافسه الكوري الجنوبي بالضربة القاضية في الثانية الأخيرة من النزال.

Chan Sung Jung vs Yair Rodriguez Live Stream



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Watch Now>> https://t.co/9UJYH0dHBx pic.twitter.com/e5lqBEoqP2 — Grayson Dolan (@Grayson12044521) November 11, 2018

وتم استضافة النزال في مدينة دينفير في ولاية كولورادو الأمريكية.