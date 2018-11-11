أغرب ضربة قاضية في التاريخ (فيديو)

ففي الثواني الأخيرة من النزال الذي جمع بين المقاتل المكسيكي، ياير رودريغيز، بمنافسه الكوري الجنوبي، تشان سونغ جونغ، وجه الأخير اللكمات لرودريغيز الذي تفاداها بمهارة، قبل أن يرد بضربة غاية في الذكاء والقوة بمرفقه الأيمن، ليسقط منافسه الكوري الجنوبي بالضربة القاضية في الثانية الأخيرة من النزال.
Chan Sung Jung vs Yair Rodriguez Live Stream— Grayson Dolan (@Grayson12044521) November 11, 2018
Watch Now>> https://t.co/9UJYH0dHBx
Watch Now>> https://t.co/9UJYH0dHBx pic.twitter.com/e5lqBEoqP2
وتم استضافة النزال في مدينة دينفير في ولاية كولورادو الأمريكية.
HOW DO YOU LAND THIS?!?!?!?! OH MY @PanteraUFC!!! #UFCDenver pic.twitter.com/CJx9dMpg0h— UFC (@ufc) November 11, 2018
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