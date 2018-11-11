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18:28 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    بوكا جونيورز

    بوكا وريفر كلاسيكو "الدم والثأر".. حسناء تشعل الأجواء وحادث يوحد الصفوف (صور)

    © AFP 2018 / JUAN MABROMATA
    رياضة
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    مواجهة كبيرة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم عامة وجماهير الكرة الأرجنتينة خاصة، إنها كأس ليبرتادوريس بين الغريمين بوكا جونيورز وريفر بليت، والتي تعد أحد أعنف الدربيات حول العالم.

    ويستضيف ملعب "لا بومبونيرا"، ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس، في تمام السابعة مساء بتوقيت غرينتش في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

    وكانت المباراة تأجلت مساء أمس السبتK بسبب سوء الأحوال الجوية، وحدد لها السابعة مساء اليوم الأحد.

    وحددت الشرطة الأرجنتينية بعض المحظورات في المباراة، وأبرزها منع دخول أي شخص تحت تأثير الكحول، وعدم السماح بدخول أي آلات حادة أو أسلحة بيضاء.

    وكذلك منعت السلطات حمل لفافات الورق والمشروبات الغازية، والمؤثرات الصوتية أو النارية، فضلا عن المظلات.

    سر العدواة

    تعود العدواة بين جماهير بوكا جونيو الملقبة "بالخنازير الصغيرة" وجماهير ريفر بليت الملقبة بـ "الدجاج"، إلى أكثر من قرن من الزمان، حيث إن للناديين أصول تابعة لمنطقة عمالية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس اسمها "لا بوكا"، وتأسس ريفر بليت عام 1901، وبعده بـ4 أعوام، ظهر بوكا جونيورز على الساحة، ومنذ ذلك الحين، يطلق على الأخير "نادي الطبقة العاملة"، ويتم وصف ريفر بليت بنادي أصحاب الملايين.، وانطلقت للمرة الأولى هذه العدواة عام 1913 بين الفريقين.

    الدم والثأر

    دائما ما تشهد مواجهات السوبر "كلاسيكو" مظاهر عنف بين جمهوري الفريقين، لكن الحادثة الأشهر في تاريخ هذه العداوة، كانت في 23 يونيو/حزيران عام 1968، حين توفي 71 مشجعا لريفر بليت في تدافع على البوابة رقم 12 في ملعب "المونومينتال".

     

    وكان معظم من توفي جراء هذه الحادثة، من الشباب والمراهقين، وادعى البعض حينها أن جمهور بوكا تسبب في الحادثة، بعدما رمى الأعلام المشتعلة نحو الجمهور المتدافع.

    حسناء تشعل الأجواء

     

    أثارت الحسناء الأرجنتينية واندا نارا الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بين جمهوري بوكا جونيور وريفر بليت، بسبب صور نشرتها على الكلاسيكو.
    ونشرت زوجة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله صورة لها بزي بوكا جونيورز، وعلقت "هذه الصورة لعائلتي وأصدقائي".

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    A pedido de mi hijo y Por Familia y amigos de.. #Boca

    A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Nov 10, 2018 at 11:31am PST

    وأثارت صورة الأرجنتينية جدلا بين متابعيها، الذين وصفوها "بالخائنة"، كونها مشجعة لريفر بليت.

    ولكن سرعان ما نشرت نار صورة أخرى لها بزي منتخب الأرجنتين، دعت فيها للعب مباراة أرجنتينية "تهز العالم وتبتعد عن العنف".

    وهدأت نارا جمهورها عندما نشرت صورة ثالثة، بزي ريفر بليت، وكتبت " من أجل قلبي"، لتؤكد ولاءها للفريق الملقب بـ"لوس ملينيوس".

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    Y por mi ❤️🐔 #riverplate #River #Gallina #Millonaria

    A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Nov 10, 2018 at 11:34am PST

    حادث يوحد الصفوف

    أعلن نادي بوكا جونيور وفاة 4 مشجعين له في حادث سير أثناء عودتهم من ملعب "لا بومبونيرا"، إلى منازلهم، بعد تأجيل المباراة أمس السبت.

    علق الغريم ريفر بليت على الحادث بحسابه بموقع تويتر قائلا: "نأسف لوفاة سباستيان بيرا وسيزار جونز ومالكوم فيتون وفرانكو سيلفستري، وهم من مشجعي بوكا جونيورز، وتعرضوا لحادث سير في طريق عودتهم من الملعب".

    وأردف العملاق الأرجنتيني "نحن مع أحبائهم في هذه اللحظة الصعبة".

    انظر أيضا:

    رسميا.. تأجيل مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس
    بالفيديو...أهداف السوبر كلاسيكو بين بوكا جونيورز وريفير بليت 2-1
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