مشاجرة بين سائقي "فورمولا-1" في البرازيل (فيديو)

شهد سباق الجائزة الكبرى لسباقات "الفورمولا 1" في جولته التي أقيمت في البرازيل، مشاجرة بين سائق من فريق "ريد بول" وآخر من فريق "فورس إيندي".

إلتقطت عدسات المصورين مشاجرة حصلت بين كل من ماكس فيستاباين، سائق "ريد بول"، وإيستيبان أوكون، سائق "فور إيندي".

المشاجرة التي وقعت بين كلا السائقين، حصلت بعد انتهاء السباق وتحديدا في المنطقة التقنية الخلفية.

لتتم معاقبة كلا السائقين بيومين من الخدمة الاجتماعية.

وشهد السباق تتويج البريطاني سائق "مرسيدس"، لويس هاميلتون بالسباق، كما شهد تتويج الشركة بالبطولة قبل انتهائها.