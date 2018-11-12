مشاجرة بين سائقي "فورمولا-1" في البرازيل (فيديو)

إلتقطت عدسات المصورين مشاجرة حصلت بين كل من ماكس فيستاباين، سائق "ريد بول"، وإيستيبان أوكون، سائق "فور إيندي".
المشاجرة التي وقعت بين كلا السائقين، حصلت بعد انتهاء السباق وتحديدا في المنطقة التقنية الخلفية.
@Max33Verstappen vs @OconEsteban fight!!! #F1xFox #BrazilGP #BrazilianGP #F1 pic.twitter.com/WBkjxc77Iw— Santiago Alcubierre (@f1_santy) ١١ نوفمبر ٢٠١٨
لتتم معاقبة كلا السائقين بيومين من الخدمة الاجتماعية.
وشهد السباق تتويج البريطاني سائق "مرسيدس"، لويس هاميلتون بالسباق، كما شهد تتويج الشركة بالبطولة قبل انتهائها.
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