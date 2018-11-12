ردود فعل غاضبة على صورة محمد صلاح بشعار مجلة إباحية (صور)

أثارت تغريدة نشرها النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر صلاح تغريدة على موقع "تويتر"، مرفقة بصورة له يرتدي فيها قناعا و"تي شيرت" عليه شعار مجلة "بلاي بوي" التي كانت تنشر صورا إباحية سابقا، مكتوبا عليه "بلاي بوي بروجيكت" أو "مشروع بلاي بوي" وهي مكتوبة بأحرف معكوسة.

وأرفق صلاح بالصورة تعليق "السفر متخفيا"، في إشارة منه لاستعداده للسفر إلى مصر، لمشاركة المنتخب في المعسكر التدريبي.

وانتقضت جماهير النجم المصري ما نشره لاعب ليفربول معتبرين أن شعار "بلاي بوي" لا يليق بنجم مثله.

وقال مغرد ردا على صلاح: "حد يقوله إن ده رمز مجلة إباحية علشان غالبا مش عارف".

حد يقوله ان ده رمز مجلة اباحية علشان غالباً مش عارف. — Maheed Hatem (@MaheedHatem) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

وعلق آخر، "إنت مش ممكن تكون صلاح".

انت مش ممكن تكون صلاح pic.twitter.com/JjGrR7d0R8 — 🇪🇬Khaled Elmasry🇪🇬 (@khaledeid766) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

فيما قالت مغردة آخرى " ينهار أسود هو ده أنت يا صلاح، إنت عارف الأرنب اللي ع التيشرت ده رمز أيييه".

ينهار اسود هو دة انت يا صلاح 😮 انت عارف الأرنب اللي ع التيشرت دة رمز اييية 😳 — Mona (@monadoda) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

يذكر أن صلاح سافر الاثنين للانضمام لبعثة المنتخب المصري الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة في الإسكندرية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا.