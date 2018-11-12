عقب نزال عنيف ودموي... مقاتلان يرقدان في نفس الغرفة بالمستشفى (صور + فيديو)

وصف رئيس منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، دانا وايت، النزال الذي جمع المكسيكي ياير رودريغيز والكوري الجنوبي تشان سونغ جونغ، بأنه من أكثر المواجهات "جنونا" في تاريخ اللعبة.

ونشر وايت عبر حسابه على "انستغرام"، صورة للثنائي وهو يرقد في نفس الغرفة بالمستشفى، معلقا: "رائع! إذا فاتك القتال بين الزومبي الكوري ورودريغيز، فاعلم أنك فوت أحد أكثر النزالات جنونا في التاريخ بخاتمة لا تصدق ولا يمكن التكهن بها. احترامي الكبير لهذين الرجلين. أحب هذه الرياضة اللعينة".

وانتهى النزال بضربة قاضية هي الأغرب في تاريخ اللعبة، حيث كان المقاتل الكوري في وضع الهجوم خلال الثواني الأخيرة من النزال، وفاجأه خصمه بضربة غريبة وقوية بمرفقه الأيمن، ليسقطه بالضربة القاضية.