ريال مدريد يجدد لمدربه "المؤقت" حتى 2020 الأسبوع الجاري

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن المدير الفني سانتياجو سولاري، المدير الفني "المؤقت" لريال مدريد، نال ثقة الجميع في النادي الملكي.

كشف جوسيب بدريرول، مقدم برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن إدارة ريال مدريد سوف تمنح المدرب الأرجنتيني عقدا حتى عام 2020 كمكافأة على جهوده الحالية.

وأشار بيدريرول، المقرب من إدارة نادي ريال مدريد، أنه من المتوقع أن يتم توقيع عقد سولاري الجديد رسميا مع النادي خلال الأسبوع الجاري.

🚨NOTICIA JUGONES | El Madrid RENOVARÁ a Solari hasta JUNIO de 2020. Se hará OFICIAL ESTA SEMANA. #JUGONES pic.twitter.com/CsYeSZY1Fl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) ١٢ نوفمبر ٢٠١٨

وكانت تقارير قد أكدت أن ريال مدريد، أرسل الوثائق الرسمية الخاصة بسولاري إلى الاتحاد الإسباني، وهو ما يعني انتهاء فترته كمدرب مؤقت خلفا لجولين لوبيتيجي، ليبدأ صفحة جديدة يبحث فيها عن تحقيق الألقاب مع الفريق.

وكان ريال مدريد، قد استعان بسولاري عقب إقالة لوبيتيجي، بعد سلسلة النتائج السلبية التي كان آخرها الهزيمة أمام برشلونة بخمسة أهداف لهدف.