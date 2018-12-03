ريال مدريد تشعل غضب الأرجنتين في "ديربي الموت"

استغلت مجموعة من جماهير نادي ريال مدريد الإسباني إقامة مباراة إياب نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس، بين ريفر بليت وجاره وغريمه التقليدي بوكا جونيورز، على ملعب الفريق الملكي سانتياغو برنابيو، لجني بعض الأموال.

وبحسب صحيفة "آس" الإسباينة، جعلت جماهير النادي الملكي تذاكر مباراة إياب نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس، بين ريفر بليت وجاره وغريمه التقليدي بوكا جونيورز، تصل إلى 800 يورو، وهو ما أغضب الجماهير الأرجنتينية.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن الجماهير الملكية استفادت من حصة 9 آلاف تذكرة، على اعتبار أن "ديربي الموت" سيقام على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية.

وتابعت "آس"، "كل هذه الحصة بيعت في أقل من 90 دقيقة.. والآن بعض جماهير النادي الملكي تعيد بيعها بأثمنة خيالية، تترواح من 250 يورو وتصل إلى 800 يورو، في حين أن ثمن التذاكر الأساسي يتراوح بين 80 و220 يورو.

Copa Libertadores final tickets earmarked for Real Madrid members sold out in less than an hour today. In a laudable act of generosity, many of those are now giving them away. The catch? You have to buy a pen in order to qualify for the gift, which will set you back 250 euros. pic.twitter.com/uv3aKFUV1M — Daniel Edwards 💚 (@DanEdwardsGoal) ٢ ديسمبر ٢٠١٨

وكان اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي (كونميبول) أعلن أن المباراة ستقام خارج الأرجنتين يوم التاسع من ديسمبر الجاري، وذلك بعدما أرجئت في آخر لحظة من موعدها الأصلي المقرر السبت قبل الماضي، إثر اعتداء مشجعي ريفر بليت على الحافلة التي تقل لاعبي بوكا جونيورز.

وأقيمت مباراة الذهاب بين الفريقين في 11 نوفمبر الماضي على ملعب "بومبونيرا" الخاص ببوكا جونيورز وانتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.